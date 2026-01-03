Icardi jednak nie wróci do Serie A? Może zakotwiczyć w innej lidze

Mauro Icardi w ostatnim czasie był łączony z Milanem oraz Romą. Włoskich gigantów może jednak pogodzić Atletico Mineiro - poinformował Ekrem Konur.

BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Mauro Icardi

Atletico Mineiro kusi Mauro Icardiego

Mauro Icardi nie zawsze jest podstawowym zawodnikiem Galatasaray Stambuł po tym, jak do tureckiego zespołu dołączył Victor Osimhen. 26-letni Nigeryjczyk bardzo szybko wywalczył sobie miejsce w wyjściowej jedenastce, spychając bardziej doświadczonego Argentyńczyka na dalszy plan. Taka sytuacja sprawiła, że rola Icardiego w drużynie uległa znacznemu ograniczeniu. W efekcie przyszłość snajpera stanęła pod znakiem zapytania, tym bardziej że jego kontrakt z klubem ze Stambułu obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku.

Niewykluczone więc, iż Icardi zdecyduje się na zmianę otoczenia już podczas zimowego okienka transferowego. W ostatnim czasie media informowały o zainteresowaniu napastnikiem ze strony Romy oraz Milanu. Oba kluby z Serie A widzą w nim wartościowe wzmocnienie ataku.

W rywalizacji o podpis Argentyńczyka może jednak liczyć się również Atletico Mineiro. Jak podaje Ekrem Konur, brazylijski potentat uważnie monitoruje sytuację 32-latka, rozważając transfer zimą lub latem.

Ośmiokrotny reprezentant Argentyny występuje w barwach Galatasaray od września 2022 roku. Początkowo trafił do Stambułu na zasadzie wypożyczenia z Paris Saint-Germain, a rok później został wykupiony za 10 milionów euro. Wcześniej Icardi bronił barw m.in. Interu Mediolan oraz Sampdorii Genua.