PSG obserwuje reprezentanta Belgii. Uchodzi za wielki talent

19:54, 1. marca 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Sporza

Matte Smets pokazuje się z bardzo dobrej strony w barwach Genku. 22-letni stoper przykuł uwagę Paris Saint-Germain - informuje belgijska strona Sporza.

Luis Enrique
Obserwuj nas w
Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Matte Smets pod lupą Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w ostatnich latach wyraźnie zmieniło swoją politykę transferową. Niegdyś klub ze stolicy Francji stawiał głównie na doświadczonych i sprawdzonych zawodników, za których płacił setki milionów euro.

Teraz coraz częściej skupia się na pozyskiwaniu młodych talentów za rozsądniejsze kwoty, licząc na ich rozwój w kolejnych sezonach. W ten schemat wpisują się między innymi sprowadzeni wcześniej perspektywiczni piłkarze – tacy jak Dro Fernandez czy Renato Marin – którzy mają w przyszłości stanowić o sile drużyny Les Parisiens.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Jak informuje belgijski serwis „Sporza”, skauci PSG bacznie monitorują postępy Matte Smetsa. 22-letni środkowy obrońca na co dzień występuje w barwach KRC Genk i imponuje stabilną formą. Jednokrotny reprezentant Belgii ma być gotowy na kolejny krok w karierze, a potencjalnym kierunkiem transferu może okazać się Parc des Princes.

Smets jest wychowankiem akademii czterokrotnego mistrza Belgii, choć w 2018 roku przeniósł się do VV St. Truiden. W lipcu 2024 roku wrócił jednak na Cristal Arenę i szybko stał się ważnym ogniwem zespołu Niebiesko-Białych. W trwającym sezonie rozegrał 41 meczów i zanotował trzy asysty dla Genku. Mierzący 185 centymetrów defensor jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na około 10 milionów euro, lecz jego zakontraktowanie kosztowałoby minimum 20 milionów euro.