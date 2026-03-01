PSG obserwuje reprezentanta Belgii. Uchodzi za wielki talent

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Matte Smets pod lupą Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain w ostatnich latach wyraźnie zmieniło swoją politykę transferową. Niegdyś klub ze stolicy Francji stawiał głównie na doświadczonych i sprawdzonych zawodników, za których płacił setki milionów euro.

Teraz coraz częściej skupia się na pozyskiwaniu młodych talentów za rozsądniejsze kwoty, licząc na ich rozwój w kolejnych sezonach. W ten schemat wpisują się między innymi sprowadzeni wcześniej perspektywiczni piłkarze – tacy jak Dro Fernandez czy Renato Marin – którzy mają w przyszłości stanowić o sile drużyny Les Parisiens.

Jak informuje belgijski serwis „Sporza”, skauci PSG bacznie monitorują postępy Matte Smetsa. 22-letni środkowy obrońca na co dzień występuje w barwach KRC Genk i imponuje stabilną formą. Jednokrotny reprezentant Belgii ma być gotowy na kolejny krok w karierze, a potencjalnym kierunkiem transferu może okazać się Parc des Princes.

Smets jest wychowankiem akademii czterokrotnego mistrza Belgii, choć w 2018 roku przeniósł się do VV St. Truiden. W lipcu 2024 roku wrócił jednak na Cristal Arenę i szybko stał się ważnym ogniwem zespołu Niebiesko-Białych. W trwającym sezonie rozegrał 41 meczów i zanotował trzy asysty dla Genku. Mierzący 185 centymetrów defensor jest wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na około 10 milionów euro, lecz jego zakontraktowanie kosztowałoby minimum 20 milionów euro.