Hummels ma nowy klub. Transfer oficjalnie potwierdzony

Mats Hummels w środowy wieczór został zaprezentowany przez nowy klub. Niemiecki defensor zasilił szeregi AS Romy, z którą podpisał roczny kontrakt. Zatem transferowa saga z 35-latkiem wreszcie dobiegła końca.

Oficjalnie: Mats Hummels nowym zawodnikiem AS Romy

Wraz z końcem czerwca tego roku zakończyła się ponowna przygoda Matsa Hummelsa w Borussii Dortmund. Mistrz świata z 2014 roku nie doszedł do porozumienia z klubem w sprawie przedłużenia wygasającej umowy. Ostatecznie 35-latek został wolnym agentem i od tej pory był łączony z wieloma klubami. Transferowa saga z udziałem niemieckiego defensora jednak wreszcie dobiegła końca.

W środowy wieczór AS Roma za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz oficjalnej strony klubowej potwierdziła zakontraktowanie Matsa Hummelsa. Jak poinformował Nicolo Schira, były reprezentant Niemiec podpisał z włoskim zespołem roczny kontrakt. Na mocy umowy 35-latek będzie zarabiał 2,5 miliona euro rocznie, nie wliczając bonusów.

Mats Hummels już dużo wcześniej mógł trafić na boiska Serie A. Mistrz świata z 2014 roku bowiem negocjował warunki przejścia do Bologni. Przeprowadzka 35-latka na Stadio Renato Dall’Ara ostatecznie nie doszła do skutku, ale kibice będą mogli go oglądać w koszulce „Giallorossich”. Niemiec zastąpił w drużynie Daniele De Rossiego Chrisa Smallinga, który dzień wcześniej rozpoczął saudyjską przygodę.

Dla Matsa Hummelsa będzie to pierwsza w karierze okazja na grę poza Niemcami. Do tej pory 35-latek był związany wyłącznie z Bayernem Monachium oraz Borussią Dortmund.

