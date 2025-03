Man United chce wzmocnić atak. Kolejne nazwisko na liście kandydatów

Mathys Tel ostatniej zimy został wypożyczony z Bayernu Monachium do Tottenhamu Hotspur. Następnego lata młody napastnik może trafić do innego angielskiego klubu, Manchesteru United - donosi w sobotni wieczór hiszpańska strona TodoFichajes.com.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Mathys Tel przymierzany do Manchesteru United

W trakcie ostatniego zimowego okienka transferowego Mathys Tel został wypożyczony z Bayernu Monachium do Tottenhamu Hotspur. Dotychczas 19-letni napastnik w koszulce drużyny Kogutów rozegrał 7 meczów, w których zdobył 1 bramkę. Londyński klub zapewnił sobie opcję wykupu młodzieżowego reprezentanta Francji za kwotę w granicach 55 milionów euro, ale wciąż nie wiadomo, gdzie perspektywiczny atakujący będzie kontynuował swoją karierę po zakończeniu aktualnej kampanii.

W grę wchodzą trzy opcje – transfer definitywny do Tottenhamu Hotspur, przeprowadzka do innego zespołu lub powrót do Bayernu Monachium. Jak dowiedział się hiszpański portal “TodoFichajes.com”, Manchester United nie zapomniał o Mathysie Telu i może ponownie zainteresować się tym piłkarzem podczas najbliższego letniego okna transferowego. Przypomnijmy, że gigant z Old Trafford zabiegał o młodego Francuza już w styczniu, jednak wówczas nie zdołał dobić targu z bawarskimi włodarzami.

Czerwone Diabły szukają na rynku nowego napastnika, który wniesie do drużyny prowadzonej przez Rubena Amorima więcej jakości, aniżeli dają obecnie Rasmus Hojlund oraz Joshua Zirkzee. Zarówno Duńczyk, jak i Holender kompletnie zawodzą bowiem w ekipie Red Devils, która rozgrywa jeden z najgorszych sezonów w swojej historii. Gdyby ostateczny wybór Manchesteru United padł właśnie na Mathysa Tela, to taki transfer najpewniej wiązałby się z wydatkiem około 60 milionów euro.