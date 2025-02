Cunha bohaterem wielkiego transferu? Tyle trzeba zapłacić

Matheus Cunha niedawno przedłużył kontrakt z Wolverhampton Wanderers do 30 czerwca 2029 roku. Klauzula odstępnego w umowie napastnika wynosi 62 miliony funtów (74 miliony euro) - dowiedział się brytyjski dziennik Daily Mail.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Matheus Cunha

Matheus Cunha ma klauzulę odstępnego w nowym kontrakcie

Na początku lutego Matheus Cunha przedłużył swoją umowę z Wolverhampton Wanderers do 30 czerwca 2029 roku. Wygląda na to, że podpisanie nowego kontraktu przez napastnika było przemyślanym ruchem, który najbliższego lata pozwoli zawodnikowi dołączyć do lepszego klubu, a jednocześnie włodarze Wilków zarobią na nim konkretne pieniądze. W umowie między stronami znalazła się bowiem klauzula odstępnego w wysokości 62 milionów funtów (74 miliony euro).

Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez brytyjski dziennik “Daily Mail”. To oznacza, że 25-letni napastnik podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie łakomym kąskiem na rynku. Wyłożenie na stół takiej kwoty nie stanowi większego problemu gigantom Premier League, a zainteresowanie jedenastokrotnym reprezentantem Brazylii wykazuje kilka topowych drużyn – Arsenal, Aston Villa oraz Nottingham Forest.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Skuteczny atakujący z powodzeniem występuje w barwach zespołu Wolves od stycznia 2023 roku, gdy przeniósł się na Wyspy Brytyjskie z Atletico Madryt. Na początku napastnik grał dla Wolverhampton Wanderers na podstawie wypożyczenia, a pół roku później został wykupiony za 50 milionów euro. Aktualna wartość rynkowa snajpera wynosi dokładnie tyle samo. W obecnym sezonie 25-latek rozegrał 24 mecze, strzelił 11 goli i zaliczył 4 asysty.