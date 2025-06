Mateusz Lis jest łączony z powrotem do Ekstraklasy. Zdaniem sabah.com.tr byłym bramkarzem Wisły Kraków interesują się Jagiellonia Białystok oraz Cracovia.

fot. ANP / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Lis

Lis wróci do Ekstraklasy? Chcą go Jagiellonia i Cracovia

Mateusz Lis w 2021 roku wyjechał z Polski i dołączył do tureckiego Altay SK. Spędził tam rok, po czym przeniósł się do Southampton, gdzie jednak kariery nie zrobił. Po serii wypożyczeń do Troyes oraz Goztepe został w zeszłym roku wykupiony przez Turków. Sezon 2024/2025 był w jego wykonaniu już bardzo udany – na poziomie tureckiej ekstraklasy uzbierał 32 występy i siedmiokrotnie zachował czyste konto.

Teraz były bramkarz Wisły Kraków jest łączony z powrotem do Ekstraklasy. Portal sabah.com.tr na celowniku mają go dwa kluby, które poszukują wzmocnień między słupkami. O pozyskaniu nowego bramkarza myśli Jagiellonia Białystok, która nie jest pewna przyszłości Sławomira Abramowicza. 21-latek po dobrym sezonie wzbudza konkretne zainteresowanie zagranicznych klubów i może zostać sprzedany.

Oprócz Jagiellonii, nad transferem Lisa zastanawia się też Cracovia – ona również nie ma pewnej sytuacji, jeśli chodzi o obsadę bramki. Polskie kluby będą musiały rywalizować o 28-latka z ekipami z drugiego poziomu rozgrywkowego we Francji.

#Spor: Göztepe kalecisi Mateusz Lis'e Fransa ve Polonya'dan talipler var. Jagiellonia Bialystok ve Cracovia Krakow (Polonya) ile Lig 2 ekipleri (Fransa), 28 yaşındaki kaleciyle ilgileniyor. Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Lis'e teklifler olduğunu doğruladı. pic.twitter.com/EpDLzEpTqu — Son Haber (@Son_Habertr) June 10, 2025

Transfer Lisa z pewnością byłby kosztowny. Jego umowa z Goztepe wygasa dopiero w 2027 roku, a portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 1,8 mln euro. Na poziomie Ekstraklasy rozegrał dotąd 69 spotkań.