Mateusz Bogusz blisko transferu za 10 milionów dolarów. Nowa oferta

Mateusz Bogusz jest blisko dołączenia do nowego klubu. Chodzi o Houston Dynamo, do którego ma trafić za 10 milionów dolarów, o czym poinformował sam Fabrizio Romano.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Bogusz wróci do USA za 10 milionów dolarów?!

Mateusz Bogusz w ostatnim czasie nie mógł narzekać na to, że było wokół niego cicho. To przede wszystkim za sprawą licznych spekulacji na temat jego przyszłości. Ofensywny pomocnik obecnie jest piłkarzem meksykańskiego Cruz Azul, ale od jakiegoś czasu wiadomo, że chce odejść. Po tym, jak opuścił pierwsze treningi zespołu w 2026 roku, było to już pewne, że coś jest na rzeczy i tylko kwestią czasu jest rozwój sytuacji.

Ten najpewniej właśnie następuje. Według informacji przekazanych przez Fabrizio Romano, Mateusz Bogusz jest coraz bliżej transferu, a właściwie to powrotu, do MLS. Jego nowym klubem ma zostać Houston Dynamo, a więc zespół, w barwach którego jeszcze nie tak dawno temu występował Sebastian Kowalczyk. Co jednak najważniejsze, Amerykanie mają zapłacić za ofensywnego gracza aż 10 milionów dolarów. Jak przekazał dziennikarz z Włoch, obie strony zbliżają się do porozumienia przy tej kwocie.

Mateusz Bogusz w tym sezonie rozegrał 14 spotkań i zanotował jedną asystę i zdobył jedną bramkę. Łącznie dla meksykańskiego Cruz Azul ma 39 występów. Najlepiej w dotychczasowej karierze 24-latek radził sobie jednak w zespole Los Angeles FC; w 90 spotkaniach zdobył 24 bramki i zanotował 19 ostatnich podań. Serwis „Transfermarkt” obecnie wycenia pięciokrotnego reprezentanta Polski na sześć milionów euro.

