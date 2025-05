fot. Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri opcją dla gigantów. Gdzie wyląduje słynny trener?

Po sezonie na ławkach trenerskich największych włoskich klubów może dojść do poważnych zmian. Niepewny przyszłości w Napoli po mistrzostwie Włoch jest Antonio Conte, który obawia się, że nie otrzyma odpowiednich wzmocnień. Nowego szkoleniowca poszukują AS Roma oraz Milan, a Inter Mediolan wyczekuje decyzji Simone Inzaghiego. Włoch ma atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej, nad którą poważnie się zastanawia. Niewykluczone, że po finale Ligi Mistrzów postanowi opuścić Mediolan.

Wszystkie te kluby łączy nazwisko Massimiliano Allegriego. Dziennikarz Giovanni Albanese ujawnił, że były trener Juventusu widnieje na szczycie list życzeń gigantów Serie A. AS Roma starała się o ten angaż już w trakcie sezonu, ale Allegri nie spieszył się z powrotem do pracy. Dał sobie czas do końca sezonu, aby dokonać odpowiedniego wyboru.

Jeśli Conte zdecyduje się na opuszczenie Neapolu, wówczas Aurelio De Laurentiis ruszy po Allegriego. Między stronami nawiązał się już pozytywny kontakt, a trener miał wyrazić chęć współpracy. Podobne plany ma Inter, gdyby Inzaghi wybrał ofertę z Arabii Saudyjskiej.

La Roma lo aveva chiamato prima di Ranieri, lui ha rimandato all’estate prossima. Per il Napoli è la prima scelta se Conte dovesse andar via. Il suo nome è sempre in quota Milan. E se Inzaghi lasciasse l’Inter a fine stagione, finirebbe in cima alla lista dei successori. #Allegri — Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) May 24, 2025

Allegri jest jednym z kandydatów do zasilenia Milanu, który na pewno rozstanie się z Sergio Conceicao. Władze klubu mają świadomość, że trudno będzie go przekonać do powrotu na San Siro.