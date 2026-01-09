Marmoush czy Bobb? Jeden z nich odejdzie po transferze Semenyo

Antoine Semenyo został nowym piłkarzem Manchesteru City. Jak podaje Fabrizio Romano w najbliższym czasie klub opuści jeden zawodnik. Nie będzie to jednak Omar Marmoush.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Omar Marmoush

Marmoush zostaje. Bobb odejdzie z Man City

Manchester City po transferze Antoine Semenyo będzie musiał uszczuplić nieco kadrę pierwszego zespołu. Na skrzydłach zrobiło się ciasno, a to wywołało plotki dot. przyszłości Omara Marmousha. Przypomnijmy, że Egipcjanin trafił na Etihad Stadium w styczniu ubiegłego roku. Obywatele zapłacili za niego 75 milionów euro, ale jak na razie nie była to udana inwestycja.

Fabrizio Romano ujawnił, jakie plany na przyszłość ma były piłkarz Eintrachtu Frankfurt. Okazuje się, że 26-latek nie zamierza zmieniać klubu w trakcie zimowego okna transferowego. Jego zamiarem jest pozostanie w zespole i walka o miejsce w pierwszym składzie. W tym sezonie wystąpił w 15 meczach i zdobył jednego gola. Obecnie przebywa na Pucharze Narodów Afryki.

Ktoś jednak musi odejść, więc powstaje pytanie kto? Znany dziennikarz spieszy z odpowiedzią i zdradza, że Manchester City opuści Oscar Bobb. Norweski skrzydłowy to tylko głęboki rezerwowy, który ma zaledwie 9 meczów w tym sezonie w Premier League. Jego usługami interesuje się wiele klubów z Anglii, ale nie tylko. Do drużyny Pepa Guardioli dołączył w 2019 roku, odchodząc z Valerengi.

Podopieczni Pepa Guardioli zajmują obecnie 2. miejsce w tabeli Premier League. W nadchodzących dniach zagrają również w Pucharze Anglii, a także w półfinale Carabao Cup z Newcastle. Oprócz tego rywalizują z powodzeniem w Lidze Mistrzów.