Maresca chce tego napastnika. To cel numer jeden Chelsea

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Samu Omorodion

Z Atletico do Chelsea?

Samu Omorodion jest łączony z letnim transferem. Młodzieżowy reprezentant Hiszpanii zaliczył znakomity sezon w barwach w Deportivo Alaves. 20-latek zdobył dziewięć bramek i zaliczył jedną asystę. To zwróciło uwagę wielkich klubów z czołowych lig Europy. Jednak o losach napastnika zdecyduje nie klub z Mendizorrotza Stadium, tylko Atletico Madryt, z którego ten był wypożyczony.

Chociaż w marcu wydawało się, że Rojiblancos mogą zatrzymać snajpera, to od dłuższego czasu panuje inna narracja i madrytczycy nie zamykają się na sprzedaż. Kto wykorzysta tę sytuację? Nico Schira informuje, że parol na utalentowanego piłkarza zagiął Enzo Maresca. Nowy trener Chelsea priorytetowo traktuje sprowadzenie właśnie Omorodiona.

The Blues mieli zaoferować mu kontrakt do 2031 r. z pensją 2,5 mln euro za rok + premie za pierwszy sezon. Później zarobki Hiszpana miałyby regularnie wzrastać, aż do wzrastające do sześciu mln w ostatnim sezonie (2030/31).

Zobacz także: Kevin de Bruyne dogadał się z nowym klubem! Manchester City traci kluczowego gracza