Tottenham na zakupach we Włoszech. Chce zdolnego wahadłowego

Tottenham Hotspur planuje wzmocnić pozycję prawego obrońcy. W związku z tym na celownik londyńskiego klubu trafił Marco Palestra - poinformował Nicolo Schira.

Marco Palestra

Marco Palestra celem Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur kompletnie zawodzi w obecnym sezonie. Choć zespół z północnego Londynu pewnie awansował do 1/8 finału Ligi Mistrzów, to w Premier League walczy o utrzymanie. W tym momencie ekipa Kogutów ma na swoim koncie zaledwie 29 punktów i zajmuje 16. miejsce w tabeli, co jest wynikiem zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców.

Władze londyńskiego klubu liczą, że drużyna Spurs pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym, a podczas najbliższego letniego okienka transferowego planują znacząco wzmocnić skład, by w kolejnej kampanii zespół zaprezentował się z dużo lepszej strony.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Nicolo Schira, do ekipy prowadzonej przez Igora Tudora może trafić Marco Palestra. Tottenham planuje zwiększyć rywalizację na pozycji prawego obrońcy, a 20-letni Włoch podobno znajduje się wysoko na liście życzeń londyńczyków. Skauci Kogutów już kilkukrotnie obserwowali defensora z wysokości trybun i wystawili mu bardzo dobre recenzje.

Palestra, którym interesują się również Bayern Monachium, AC Milan oraz Manchester United, obecnie występuje w barwach Cagliari Calcio. Na Sardynię trafił przed sezonem na zasadzie wypożyczenia z Atalanty Bergamo. W trwających rozgrywkach rozegrał 25 meczów, zdobył jedną bramkę i zanotował cztery asysty. Jego wartość rynkowa szacowana jest na mniej więcej 25 milionów euro.