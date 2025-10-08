Real Madryt na pierwszym miejscu. Gwiazdor marzy o transferze

Marc Guehi cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, gdyż w przyszłym roku wygasa jego umowa z Crystal Palace. Gwiazdor wskazuje, że jego marzeniem jest transfer do Realu Madryt - ujawnił Florian Plettenberg.

fot. DPPI Media Na zdjęciu: Florentino Perez

Guehi woli Real. Giganci walczą o jego względy

Marc Guehi podczas letniego okienka był nastawiony na przeprowadzkę na Anfield. Liverpool wyczekiwał „zielonego światła” od Crystal Palace, ale takowe się nie pojawiło. Zabrakło bowiem czasu, aby sprowadzić jego następcę, więc Anglik pozostał w obecnym zespole. Zadeklarował jednak, że nie przedłuży wygasającej umowy, więc w przyszłym roku odejdzie w ramach wolnego transferu.

Wizja pozyskania go za darmo wzbudza wielkie zainteresowanie czołowych europejskich klubów. Guehi utrzymuje wysoki poziom i może liczyć na ciekawe oferty. W swoich szeregach widzą go najważniejsi przedstawiciele Premier League, w tym Liverpool, Manchester United czy Chelsea. Na tym nie koniec, gdyż do tego wyścigu włączyli się również Bayern Monachium i Barcelona.

Guehi ze spokojem wyczekuje, kiedy pojawią się pierwsze oficjalne propozycje. Florian Plettenberg ujawnia, że preferowanym kierunkiem jest dla niego Real Madryt i to właśnie ten klub ma pierwszeństwo w ewentualnych negocjacjach. Do tej pory Królewscy nie zadeklarowali konkretnego zainteresowania, ale nie jest tajemnicą, że szukają wzmocnień defensywy. Pierwotnie celowali w Williama Salibę, ale ten związał się nową umową z Arsenalem. Na liście życzeń znajduje się też Ibrahima Konate.