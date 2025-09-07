Barcelona, Real, Liverpool i nie tylko. Guehi celem kolejnego giganta

Marc Guehi już w styczniu może opuścić Crystal Palace. Anglik jest celem transferowym m.in. FC Barcelony czy też Realu Madryt. Jak się okazuje, do walki o obrońcę włączył się również Manchester City - donosi "Daily Star".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Marc Guehi wzbudził zainteresowanie również Manchesteru City

Marc Guehi jest niezwykle łakomym kąskiem na rynku transferowym. Już tego lata Anglik mógł opuścić Crystal Palace i dołączył do Liverpoolu. Finalnie jednak ten ruch nie doszedł do skutku. Od kilku dni mówi się w mediach, że defensor trafił również na celowniki FC Barcelony oraz Realu Madryt. Zapowiada się zatem interesująca walka o sprowadzenie 25-latka.

Z informacji przekazanych przez „Daily Star” dowiadujemy się, że włączył się kolejny wielki klub w walkę o transfer Marca Guehiego. Reprezentant Anglii znalazł się również w kręgu zainteresowań Manchesteru City. The Citizens już w styczniowym okienku rzucą wyzwaniem innym klubom, które chcą pozyskać defensora Crystal Palace.

Warto zaznaczyć, że transfer Marca Guehiego nie będzie wiązała się z olbrzymim wydatkiem dla zainteresowanych stron. Kontrakt Anglika na Selhurst Park obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Popularne Orły zatem nie mogą sobie zażyczyć gigantycznej kwoty odstępnego. Czas pokaże, jak rozstrzygnie się sprawa przyszłości wicemistrza Europy.

Dotychczas Marc Guehi rozegrał 161 spotkań w koszulce Crystal Palace. Reprezentant Anglii może się pochwalić dobrymi liczbami. Udało mu się bowiem dziewięciokrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczył cztery asysty.