Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Crystal Palace oczekuje 60 mln euro za Marca Guehiego

W trwającym letnim okienku transferowym Jarell Quansah najprawdopodobniej przejdzie z Liverpoolu do Bayeru Leverkusen. Mistrzowie Premier League zarobią około 40 milionów euro, które przeznaczą na zakontraktowanie następcy 22-letniego stopera. Na szczycie ich listy życzeń znajduje się środkowy obrońca Crystal Palace – Marc Guehi. Taki transfer bez wątpienia wiązałby się z wyłożeniem na stół ogromnych pieniędzy, ponieważ ten zawodnik jest uznawany za czołowego stopera Premier League.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, londyński klub wycenił Marca Guehiego na 60 milionów euro. Crystal Palace jest gotowe rozstać się z angielskim defensorem, ale tylko wtedy, kiedy na stole pojawi się oferta opiewającą na taką kwotę. Tak więc Liverpool, aby ściągnąć do siebie Marca Guehiego, będzie musiał sięgnąć głęboko do kieszeni i dołożyć 20 milionów euro do zainkasowanych 40 milionów euro na zapowiadanej sprzedaży wyżej wspomnianego Jarella Quansaha.

22-krotny reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach zespołu Orłów od lipca 2021 roku, kiedy przeniósł się na Selhurst Park za ponad 23 miliony euro z Chelsea, która również bacznie monitoruje jego sytuację w kontekście ewentualnego transferu. Dotychczasowy bilans Marca Guehiego w koszulce Crystal Palace wygląda imponująco – rosły defensor rozegrał łącznie 155 meczów, zdobył 8 bramek i zaliczył 4 asysty. Warto dodać, że obrońca w trakcie kariery grał także dla walijskiego drugoligowca – Swansea City.