Marc Guehi podjął decyzję o opuszczeniu Crystal Palace w jednym z najbliższych okienek transferowych. W tym momencie faworytem do zakontraktowania angielskiego stopera jest Bayern Monachium - podaje Christian Falk z gazety BILD.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Marc Guehi

Bayern prowadzi w wyścigu o podpis Guehiego

Marc Guehi nie przedłuży wygasającej 30 czerwca 2026 roku umowy z Crystal Palace, co kilka dni temu oficjalnie potwierdził szkoleniowiec ekipy Orłów – Oliver Glasner. Decyzja 25-letniego stopera oznacza, że w najbliższym czasie zmieni on barwy klubowe. Anglik może odejść z Selhurst Park już nadchodzącej zimy, jeśli potencjalny nabywca zdecyduje się zapłacić odpowiednią kwotę odstępnego. Druga opcja to przeprowadzka latem przyszłego roku – wówczas środkowy obrońca byłby dostępny na rynku na zasadzie wolnego transferu.

Najnowsze informacje w sprawie przyszłości 26-krotnego reprezentanta Anglii ujawnił Christian Falk z niemieckiego dziennika „BILD”. Według dziennikarza faworytem do pozyskania rozchwytywanego defensora jest obecnie Bayern Monachium. Co więcej, agent zawodnika został ostatnio zauważony w Niemczech, gdzie prowadził rozmowy z przedstawicielami mistrzów Bundesligi. Bawarczycy chcą wzmocnić swoją linię obrony i widzą w Guehim piłkarza, który mógłby zapewnić stabilność w dłuższej perspektywie.

Warto dodać, iż sytuację gwiazdora Crystal Palace uważnie obserwują również Liverpool, Manchester United, Real Madryt, FC Barcelona oraz Inter Mediolan. Nic dziwnego – Guehi od kilku sezonów jest jednym z najlepszych stoperów w Premier League. Z Crystal Palace wygrał Puchar Anglii i Tarczę Wspólnoty, a jego rozwój oraz dojrzałość boiskowa sprawiły, że stał się kluczową postacią reprezentacji Anglii. Niezależnie od kierunku transferu, wszystko wskazuje na to, iż 25-letni defensor lada moment zrobi krok naprzód w swojej karierze.