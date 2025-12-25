Barcelona zrezygnowała z głośnego transferu. Przeszkodą finanse

Marc Guehi nie przeprowadzi się do Barcelony. Duma Katalonii zrezygnowała z tego transferu z powodu dużych wymagań angielskiego stopera co do wysokości pensji - poinformował w mediach społecznościowych turecki dziennikarz, Ekrem Konur.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Marc Guehi nie dołączy do Barcelony

FC Barcelona była jednym z zespołów zainteresowanych zakontraktowaniem Marca Guehiego. Duma Katalonii rozpoczęła nawet rozmowy z otoczeniem stopera Crystal Palace, starając się poznać jego oczekiwania finansowe.

Choć piłkarz będzie dostępny latem na zasadzie wolnego transferu, hiszpański klub i tak musiałby wypłacić mu znaczący bonus za podpisanie umowy oraz spełnić wymagania dotyczące pensji, co stanowiłoby istotne obciążenie dla budżetu Barcelony.

Jak informuje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Katalończycy nie są w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym 26-krotnego reprezentanta Anglii, tym samym wycofując się z pomysłu pozyskania 25-letniego zawodnika.

To oznacza, że w wyścigu o rozchwytywanego defensora pozostają Bayern Monachium, Real Madryt oraz Manchester City. To właśnie między tymi klubami najprawdopodobniej rozstrzygnie się rywalizacja o stopera, który cieszy się dużym zainteresowaniem w Europie.

Etatowy reprezentant Anglii z powodzeniem występuje w barwach Crystal Palace od lipca 2021 roku, kiedy został wykupiony z Chelsea za ponad 23 miliony euro. Guehi pełni obecnie funkcję kapitana ekipy Orłów, dla której rozegrał 180 spotkań, zdobył 10 bramek i zanotował 8 asyst. W swojej gablocie ma Puchar Anglii oraz Tarczę Wspólnoty. Umowa zawodnika z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku i nie zostanie przedłużona.