Pomocnik Barcelony ma dość. Może zmienić otoczenie

Marc Casado nie jest zadowolony ze swojej sytuacji w Barcelonie, gdzie obecnie pełni rolę rezerwowego. 22-letni pomocnik myśli o zmianie otoczenia, ponieważ chce być zawodnikiem podstawowego składu - poinformował kataloński serwis ElNacional.cat.

Marc Casado zły na Hansiego Flicka

Marc Casado niedawno wrócił do gry po poważnej kontuzji, jednak mimo pełnej gotowości nie zdołał przebić się do podstawowego składu Barcelony. 22-letni pomocnik pozostaje tylko rezerwowym u Hansiego Flicka, choć na początku pracy niemieckiego szkoleniowca był jedną z najważniejszych postaci drużyny Dumy Katalonii. Z czasem jego rola osłabła, bo inni zawodnicy zyskali na znaczeniu, a konkurencja w środku pola znacznie się zaostrzyła.

Jak podaje hiszpański portal „ElNacional.cat”, Casado nie jest zadowolony ze swojej obecnej pozycji i poważnie rozważa zmianę otoczenia. Jeśli w kolejnych miesiącach nadal będzie pełnił jedynie marginalną funkcję w zespole Blaugrany, to latem pomyśli o transferze.

Według źródła dwukrotny reprezentant Hiszpanii nie powinien mieć problemów ze znalezieniem nowego klubu, bo jego profil i dotychczasowe występy wciąż cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku. Od dłuższego czasu Casado znajduje się bowiem pod obserwacją gigantów Premier League, przede wszystkim Chelsea oraz Arsenalu.

Niewykluczone więc, że defensywny pomocnik już wkrótce będzie kontynuował karierę właśnie na angielskich boiskach. W aktualnym sezonie rozegrał 13 meczów i zanotował 1 asystę, spędzając na murawie niespełna 600 minut. Jego wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro, choć FC Barcelona prawdopodobnie mogłaby liczyć na wyższe oferty.