PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Manuel Ugarte na radarze Atletico Madryt

W ostatnim letnim okienku transferowym Manuel Ugarte zamienił Paris Saint-Germain na Manchester United. Czerwone Diabły zapłaciły za tego zawodnika dokładnie 50 milionów euro. Defensywny pomocnik póki co nie spełnia oczekiwań na Old Trafford, co pod znakiem zapytania stawia jego przyszłość. Wydaje się, że 23-letni Urugwajczyk pozostanie w zespole Red Devils na kolejny sezon, ale gdyby jednak został wystawiony na listę transferową, to może wylądować w La Lidze.

Poważne zainteresowanie mierzącym 182 centymetry piłkarzem wykazuje bowiem Atletico Madryt. Tak przynajmniej wynika z najnowszych informacji przekazanych przez hiszpański portal “Fichajes.net”. Zdaniem wspomnianego serwisu stołeczny klub złoży ofertę za 28-krotnego reprezentanta Urugwaju, o ile ten otrzyma zgodę na odejście. Manuel Ugarte w szeregach drużyny Los Rojiblancos mógłby zająć miejsce Rodrigo De Paula, który poważnie myśli nad zmianą otoczenia.

Urugwajczyk na pewno byłby ciekawym kandydatem, żeby wejść w buty bardziej doświadczonego Argentyńczyka. W aktualnym sezonie Manuel Ugarte rozegrał 31 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę. Kontrakt zawodnika z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku. Fachowy portal “Transfermarkt” wycenia defensywnego pomocnika na około 50 milionów euro.