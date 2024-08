Milan w pościgu za gwiazdą niemieckiego klubu

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Paulo Fonseca

Manu Kone na radarze Milanu

AC Milan nie ustaje w staraniach o pozyskanie pomocnika Borussii Monchengladbach. Manu Kone to najcenniejszy piłkarz klubu 1. Bundesligi. Francuski pomocnik wyceniany jest na 20 milionów euro. Realizacja tego transferu przez 19-krotnego mistrza Włoch będzie możliwa tylko pod warunkiem, że uda się najpierw sprzedać zawodników.

Kluczowym zawodnikiem w układance jest Ismael Bennacer. Algierczyk może opuścić Milan jeszcze przed zakończeniem letniego okna transferowego, co mogłoby zwolnić wystarczająco dużo miejsca w budżecie płacowym klubu. Bennacer od dłuższego czasu znajduje się na celowniku kilku europejskich klubów.

Drugim zawodnikiem, który musi opuścić San Siro, by transfer Kone stał się realny, jest Yacine Adli. Pomocnik jest już bliski przeprowadzki do Fiorentiny. Zlatan Ibrahimović, który obecnie pełni funkcję doradcy w Milanie, potwierdził, że klub nadal dąży do podpisania umowy z Kone.

Jeśli Milan zdoła sprzedać Bennacera i Adliego, transfer Manu Kone stanie się wykonalny, co może znacząco wzmocnić środek pola. Podopieczni Paulo Fonseki nie odnieśli jeszcze zwycięstwa w bieżącym sezonie Serie A. Na inaugurację rozgrywek zremisowali z Torino (2:2), a potem ulegli Parmie (1:2).