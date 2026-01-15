Man United zdecydował. Gwiazda zostaje na Old Trafford

Manchester United nie planuje rozstawać się z Bruno Fernandesem w styczniu - informuje "BBC Sport". Portugalczyk jest kapitanem Czerwonych Diabłów.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Bruno Fernandes nie opuści w styczniu Manchesteru United

Manchester United na początku stycznia podjął decyzję o zwolnieniu Rubena Amorima. Portugalczyk pracował na Old Trafford od listopada 2024 roku. Dwudziestokrotni mistrzowie Anglii zajmują obecnie 7. miejsce w tabeli Premier League i do lokaty gwarantującej grę w Lidze Mistrzów tracą trzy punkty.

W ostatnich dniach w angielskich mediach pojawiły się doniesienia sugerujące, że Bruno Fernandes może rozważać zmianę otoczenia po odejściu Amorima. 31-letni pomocnik jest jednak kluczową postacią zespołu i pełni rolę kapitana Czerwonych Diabłów. W trwającym sezonie Portugalczyk rozegrał 20 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zanotował dziewięć asyst.

Jak przekazuje „BBC Sport”, Fernandes pozostaje oddany Manchesterowi United. Nie zamierza rozstawać się z klubem w zimowym oknie transferowym. Tymczasowe powierzenie drużyny Darrenowi Fletcherowi na dwa mecze, a następnie mianowanie Michaela Carricka menedżerem do końca sezonu, nie wpłynęło na jego plany.

Portugalczyk od dawna zakłada, że ponownie oceni swoją sytuację dopiero latem, gdy w jego kontrakcie pozostanie już tylko rok. Do tego czasu nie zamierza podejmować pochopnych decyzji, koncentrując się na roli lidera drużyny w trudnym momencie sezonu. Warto przypomnieć, że Fernandes już zeszłego lata odrzucił lukratywną ofertę Al-Hilal, mimo ogromnych pieniędzy proponowanych przez saudyjski klub.