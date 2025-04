Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Kobbie Mainoo

Ederson może wzmocnić Manchester United

Manchester United rozgrywa koszmarny sezon. Czerwone Diabły już myślą o nadchodzącym letnim okienku transferowym, podczas którego planują dokonać zmian w składzie. Wielu zawodników może opuścić Old Trafford. W tym gronie znajduje się nawet Kobbie Mainoo. Anglik nie może dojść do porozumienia z klubem w sprawie nowej umowy, przez co zawodnik może wkrótce zmienić otoczenie.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu Manchesteru United przekazuje serwis „GiveMeSport”. Otóż Czerwone Diabły zaczynają na poważnie myśleć o odejściu Kobbiego Mainoo. Władze z Old Trafford bowiem zaczęły rozglądać się za następcą reprezentanta Anglii. Jak się okazuje, znaleźli już odpowiedniego kandydata. Na ich celowniku znalazł się Ederson, który na co dzień reprezentuje barwy Atalanty Bergamo.

Brazylijczyk jest niezwykle rozchwytywanym zawodnikiem na rynku. Jego osoba znajduje się również w kręgu zainteresowań m.in. Manchesteru City. Zapowiada się więc interesująca walka o transfer zawodnika La Dei.

Ederson w obecnym sezonie rozegrał 42 spotkania w koszulce Atalanty Bergamo. W tym czasie brazylijski pomocnik zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć dwie asysty.