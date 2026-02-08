Manchester United może przeprowadzić transfer z Realu Madryt. Eder Militao trafił na celownik Czerwonych Diabłów. Jak się okazuje, Królewscy są otwarci na tę transakcję - informuje "TEAMtalk".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Eder Militao może wzmocnić Manchester United!

Manchester United imponuje wysoką formą. Czerwone Diabły wygrały wszystkie cztery spotkania pod skrzydłami Michaela Carricka. Zespół z Old Trafford okazał się lepszy od Manchesteru City, Arsenalu, Fulham oraz Tottenhamu Hotspur. Teraz przed nimi nieco prostsze zadanie, ponieważ zmierzą się z West Hamem United, który ma swoje problemy.

Tymczasem z obozu Manchesteru United napływają do nas bardzo ciekawe informacje. Serwis „TEAMtalk” informuje, że Czerwone Diabły mogą dobić targu z Realem Madryt. W kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Eder Militao. Jak się okazuje, Królewscy są gotowi na odejście Brazylijczyka na Old Trafford.

Wspomniane źródło zaznacza, że jeszcze nie jest to nic pewnego. Eder Militao nie zbliżył się do Manchesteru United. Mówiło się, że Anglicy złożyli już oficjalną ofertę, ale brytyjska prasa zdementowała te informacje. Zainteresowanie Czerwonych Diabłów jest poważne, ale dużo w tej sytuacji może zależeć od Harry’ego Maguire’a, którego przyszłość w klubu wciąż stoi pod znakiem zapytania.

Eder Militao w trwającej kampanii rozegrał 16 spotkań w koszulce Real Madryt. Reprezentant Brazylii ma na koncie jedno trafienie, a także tyle samo asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia defensora Królewskich na 30 milionów euro.