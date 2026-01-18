Man United wytypował nowego pomocnika. Jasny plan giganta

Manchester United zamierza latem tego roku ruszyć po Joao Gomesa z Wolverhampton - donosi "CaughtOffside". Brazylijski pomocnik znajduje się również na radarze Atletico Madryt oraz SSC Napoli.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Joao Gomes celem transferowym Manchesteru United

Manchester United po serii nieporozumień zdecydował się zwolnić Rubena Amorima na początku stycznia. Portugalczyk wielokrotnie publicznie krytykował swoich piłkarzy za postawę na boisku. Nowym szkoleniowcem Czerwonych Diabłów został Michael Carrick, który udanie zadebiutował na ławce trenerskiej na Old Trafford. W swoim pierwszym meczu jego zespół wygrał z Manchesterem City (2:0) po golach Bryana Mbeumo oraz Patricka Dorgu.

Tymczasem władze klubu pracują nad wzmocnieniami w letnim oknie transferowym. Jak informuje „CaughtOffside”, jednym z głównych celów Manchesteru United jest Joao Gomes z Wolverhampton Wanderers. 24-letni Brazylijczyk uchodzi za jednego z najbardziej dynamicznych i agresywnych środkowych pomocników w Premier League. Szczególnie imponuje intensywnością oraz w odbiorze piłki.

Profil Gomesa idealnie wpisuje się w potrzeby Manchesteru United, zwłaszcza w kontekście planowanego odejścia Casemiro i przebudowy środka pola. Brazylijczyk znajduje się także na radarze SSC Napoli oraz Atletico Madryt. Diego Simeone postrzega Gomesa jako zawodnika idealnie pasującego do jego systemu opartego na intensywnym pressingu i fizycznej walce w środku pola.

Joao Gomes trafił do Wolverhampton latem 2023 roku z Flamengo za blisko 19 milionom euro. W trwającym sezonie rozegrał 24 spotkania we wszystkich rozgrywkach, notując jedną asystę. Jego kontrakt z Wolves obowiązuje do czerwca 2030 roku.