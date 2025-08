fot. Every Second Media Na zdjęciu: Ruben Amorim

Sesko chce do Anglii. Manchester United postawi się Newcastle

Benjamin Sesko stał się jednym z głównych kandydatów do przeprowadzki na Wyspy Brytyjskie. Snajper chce jeszcze tego lata zakotwiczyć w Premier League, co umożliwia mu konkretne zainteresowanie ze strony dwóch angielskich klubów. Newcastle United widzi w nim potencjalnego następcę Alexandra Isaka, choć ten dalej nie został sprzedany, a z kolei Manchester United planuje uzupełnić nim nowy tercet ofensywny. Na Old Trafford wylądowali już tego lata Matheus Cunha oraz Bryan Mbeumo.

Wcześniej Sesko był łączony z Arsenalem czy Chelsea, a obecnie to wspomniane dwie ekipy walczą o jego podpis. Manchester United pierwotnie zakładał transfer kogoś innego, ale Viktor Gyokeres i Victor Osimhen wybrali inne kierunki.

Lipsk otrzymał już ofertę z Newcastle United i wyczekuje reakcji ze strony Manchesteru United. Liczy, że oba kluby poważnie podejdą do tej rywalizacji i będą się licytować, co pozwoli oczywiście na większy zarobek. Sroki zaoferowały 65,5 mln funtów podstawy oraz 4,5 mln funtów w ramach bonusów. Sky Sports twierdzi, że Czerwone Diabły zamierzają wyrównać tę propozycję, tak aby poznać nastawienie samego gwiazdora.

Sesko dotąd nie wybrał preferowanego klubu. Z chęcią wysłucha ofert jednej i drugiej strony, a dopiero później podejmie konkretną decyzję. Na korzyść Newcastle United może działać fakt, że w ostatnich latach stworzył znacznie lepszy projekt sportowy, zaś Manchester United jest marką samą w sobie.