Jadon Sancho przebywa na wypożyczeniu w BVB. Jego powrót do Manchesteru United jest wykluczony. Czerwone Diabły chcą sprzedać Anglika i dokonały jego wyceny.

Jadon Sancho przebywa obecnie na wypożyczeniu w Borussii Dortmund

Anglik nie zamierza latem wracać do Manchesteru United

Czerwone Diabły dokonały wyceny skrzydłowego

Sancho wyceniony. Jakich pieniędzy oczekuje Man Utd?

Jadon Sancho na początku sezonu popadł w konflikt z Erikiem ten Hagiem. Menedżer odsunął go od kadry meczowej, a nawet zakazał treningów i kontaktów z resztą drużyny. Manchester United szukał rozwiązania, a że żaden z panów nie zamierzał odpuszczać, podjął decyzję o rozstaniu z zawodnikiem w trakcie zimowego okienka. W grę wchodziła zarówno sprzedaż, jak i wypożyczenie. Żaden z klubów nie planował spełniać żądań Czerwonych Diabłów, więc finalnie Borussia Dortmund wypożyczyła go do końca sezonu.

W Bundeslidze Sancho odżył, choć wciąż nie nawiązał do występów z przeszłości. Lepsze mecze przeplata gorszymi, co skutkuje sporymi wątpliwościami dotyczącymi jego długofalowej dyspozycji.

Anglik na pewno nie wróci na Old Trafford. Ten kierunek jest dla niego wykluczony. Manchester United latem postara się sprzedać skrzydłowego, odzyskując tym samym choć część kwoty wydanej na jego transfer. Borussia Dortmund jest zainteresowana pozyskaniem zawodnika na stałe, lecz wiele zależy od warunków transakcji.

Manchester United wycenił Sancho i oczekuje za niego minimum 40 milionów funtów. To kwota, która przerasta możliwości Borussii Dortmund. Jeśli angielski gigant nie zmieni swoich żądań, skrzydłowy będzie zmuszony szukać innego klubu.

