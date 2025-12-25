Manchester United wstrzymał transfer. Ma problemy kadrowe

10:01, 25. grudnia 2025
Sebastian Janus
Źródło: ESPN

Manchester United dogadał z AS Romą warunki przenosin swojego napastnika, ale wstrzymał finalizację transferu. Joshua Zirkzee póki co zostaje na Old Trafford - informuje ESPN.

Ruben Amorim
fot. PA Images Na zdjęciu: Ruben Amorim

Zirkzee o krok od AS Romy. Manchester United czeka

Manchester United przebudował latem ofensywę, wydając ponad 200 milionów euro na trzech nowych zawodników. Podstawowym napastnikiem został Benjamin Sesko, który zabrał miejsce w kadrze Rasmusowi Hojlundowi. Jeszcze przed końcem okienka Duńczyk wylądował w Napoli, gdzie najprawdopodobniej będzie grał również w kolejnym sezonie. Na Old Trafford pozostał z kolei Joshua Zirkzee, ale i on lada moment powinien zmienić klub.

Sytuacja Holendra na przestrzeni całej rundy się nie zmieniła. Od początku był głównie rezerwowym, a Ruben Amorim stawiał na niego dość rzadko. Ten zrozumiał więc, że w Manchesterze United nie ma przyszłości, dlatego naciskał na transfer. Jego priorytetem okazał się być powrót do Włoch.

Z Manchesterem United dogadała się AS Roma, której bardzo zależy na sprowadzeniu właśnie tego napastnika. Wydawało się, że lada moment dojdzie do oficjalnego ogłoszenia, ale finalizacja transferu została opóźniona. ESPN informuje, że to decyzja Czerwonych Diabłów, którzy w ten sposób reagują na problemy kadrowe. Amorim stracił w ostatnim czasie kilku zawodników – Bryan Mbeumo i Amad Diallo wyjechali na Puchar Narodów Afryki, a Bruno Fernandes oraz Kobbie Mainoo doznali urazów.

Manchester United daje sobie czas do końca zimowego okienka. AS Roma oferuje wypożyczenie z obowiązkiem wykupu po sezonie za około 40 milionów euro.