Xavi Hernandez, Ruben Amorim i Edin Terzić na celowniku Manchesteru United

Manchester United w tej kampanii wywalczył jak na razie tylko 11 punktów. W ośmiu spotkaniach ligowych Czerwone Diabły wygrały trzy mecze i dwa spotkanie ekipa z Old Trafford zremisowała. To sprawia, że nie milkną spekulacje na temat zmiany menedżera. Wieści w sprawie przekazał serwis Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że sternicy klubu z Premier League zaczęli poważnie rozważać zmianę menedżera. W kontekście kandydatów na następcę Erika ten Haga wymieniani są między innymi tacy trenerzy jak Xavi Hernandez, Ruben Amorim oraz Edin Terzić.

Były trener FC Barcelony wyróżnia się tym, ze potrafi odmienić oblicze zespołu pod względem ofensywnym. Aktualny szkoleniowiec Sportingu ma niezwykłą umiejętnością zarządzanie młodymi graczami. Z kolei prowadzący do niedawna Borussię Dortmund trener zyskał uznanie ekspertów, na co wpływ ma dynamiczny styl gry, opierający się na umiejętności dostosowania się do pressingu rywala.

Ciemne chmury nad głową holenderskiego trenera Czerwonych Diabłów są już od dłuższego czasu. W tej kampanii Man Utd pod wodzą ten Haga rozegrał jak na razie 13 meczów. Wygrał w nich tylko cztery razy. Zaliczył też pięć remisów i cztery porażki. Bilans punktowy jest zatem na poziomie 1,31 punktu na mecz, co jest zdecydowanie poniżej oczekiwań władz klubu.

