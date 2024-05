Manchester United szykuje wielką rewolucję. Skład zostanie przebudowany

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Jakie zmiany czekają Manchester United latem?

Sir Jim Ratcliffe chce przywrócić Manchester United ponownie na szczyt, dlatego media przewidują ruchy, jakie może poczynić klub podczas letniego okienka transferowego, a zanosi się, że będzie ich sporo. Po pierwsze Sofyan Amrabat ma wrócić do Fiorentiny po zakończeniu wypożyczenia, co spowoduje poważną lukę w składzie Czerwonych Diabłów, którą trzeba będzie wypełnić. Jednym z celów transferowych, na który Manchester United zwracał uwagę od jakiegoś czasu, jest gwiazda Monaco, Youssouf Fofana, który ostatnio był również łączony z Arsenalem.

Francuz może grać jako defensywny, środkowy lub prawy pomocnik, a jego wszechstronność jest jednym z powodów, dla których Ratcliffe chętnie sprowadziłby go na Old Trafford. Man Utd próbował podpisać kontrakt z Fofaną na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu zeszłego lata, ale ich propozycja została szybko odrzucona. Fofana strzelił cztery gole i zanotował cztery asysty w 35 występach dla Monaco w tym sezonie, a francuski klub chciałby go zatrzymać. Jednak 25-latek jest gotowy na nowe wyzwanie.

Mimo znaczenia Fofany dla Monaco, w klubie panuje przekonanie, że odejdzie on tego lata w obliczu zainteresowania ze strony klubów Premier League. Jak przekazał Fabrizio Romano, dyrektor Monaco, Thiago Scuro, powiedział, że Fofana jest zawodnikiem, który “prawdopodobnie” zostanie sprzedany, jeśli pojawi się “odpowiednia oferta”.

Ponadto Manchester United poszukuje nowych środków obrońców. a z klubem są łączeni Gleison Bremer z Juventusu oraz Jarrad Branthwaite z Evertonu. Niewykluczone, że Czerwone Diabły zdecydują się na transfer klasowego napastnika, jak Dusan Vlahović czy Victor Osimhen. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym sezonie w wyjściowym składzie zobaczymy około pięciu nowych graczy, a zespół może poprowadzić nowy menedżer w związku z licznymi spekulacjami nad przyszłością Erika ten Haga.

Zobacz również: PSG chce się zemścić na Realu za transfer Mbappe. Na celowniku nietykalny obrońca