Man United straci napastnika. Gwiazdor blisko transferu do Serie A

Manchester United zgodził się na rozstanie z Rasmusem Hojlundem. Duński napastnik przeniesie się do SSC Napoli w ramach wypożyczenia - poinformował Gianluca Di Marzio.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Rasmus Hojlund o krok od przeprowadzki do SSC Napoli

Manchester United rozpoczął nowy sezon od serii rozczarowujących wyników. Podopieczni Rubena Amorima najpierw przegrali na Old Trafford z Arsenalem (0:1), a następnie tylko zremisowali na wyjeździe z Fulham (1:1). Krytyka spada przede wszystkim na formację ofensywną, w której nowe nabytki klubu nie spełniają oczekiwań.

Na domiar złego Czerwone Diabły skompromitowały się w Pucharze Ligi Angielskiej, odpadając po serii rzutów karnych z czwartoligowym Grimsby Town. Kibice z Old Trafford zaczynają tracić cierpliwość, a sytuacja w zespole staje się coraz trudniejsza. W żadnym z dotychczasowych spotkań nie zagrał Rasmus Hojlund. Duński napastnik znajduje się już jedną nogą poza klubem.

Według informacji Gianluki Di Marzio, Manchester United osiągnął porozumienie z SSC Napoli w sprawie transferu 22-letniego snajpera. Hojlund ma trafić na Stadio Diego Armando Maradona na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Całkowity koszt transferu wyniesie 45 milionów euro.

Napoli pilnie potrzebowało wzmocnienia w ofensywie po kontuzji Romelu Lukaku i właśnie Hojlund ma być odpowiedzią na problemy drużyny Antonio Contego. Duńczyk ma przylecieć do Włoch w piątek, by przejść testy medyczne przed finalizacją przeprowadzki. Klub z Serie A dogaduje jeszcze z zawodnikiem warunki kontraktu.

Accordo verbale raggiunto tra Napoli e Manchester United per Hojlund: prestito con obbligo di riscatto per un totale di 45 milioni @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 28, 2025

Przypomnijmy, że Rasmus Hojlund dołączył do Manchesteru United w 2023 roku z Atalanty Bergamo za blisko 80 milionów euro. Duńczyk tym samym wraca na włoskie boiska, na których zdobył dziewięć bramek w 32 spotkaniach.