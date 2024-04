fot. Kirby Lee / Alamy Na zdjęciu: Fede Valverde i Rodrygo

Manchester United wykazuje zainteresowanie transferem Rodrygo

Brazylijczyk ucierpi po przybyciu Kyliana Mbappe do Realu Madryt

Królewscy wyceniają swojego skrzydłowego na około 100 milionów euro

Rodrygo trafi do Premier League? Man Utd zabiega o gwiazdę Realu

Przyszłość Rodrygo w Realu Madryt stoi pod znakiem zapytania. Nie jest tajemnicą, że Królewscy dopinają hitowy transfer Kyliana Mbappe, który od razu otrzyma na Santiago Bernabeu status absolutnej gwiazdy. Kibice oczekują, że stworzy zabójczy tercet z Viniciusem Juniorem oraz Jude Bellinghamem, a co za tym idzie – posadzi na ławce właśnie Rodrygo.

To dla Brazylijczyka wystarczająco pretekst, aby rozejrzeć się latem za nowym klubem. Zwłaszcza, że zainteresowania jego usługami nie brakuje. O skrzydłowego zabiega Manchester United, który dostrzega w nim bardzo jakościowe wzmocnienie. Potrafi on grać zarówno na boku boiska, jak i w roli środkowego napastnika, co dałoby Czerwonym Diabłom spory komfort kadrowy.

Rodrygo nie wyklucza oczywiście pozostania na Santiago Bernabeu, gdzie do tej pory czuł się wyśmienicie. Nie wiadomo także, jak do tego tematu podejdą Królewscy, którzy przygotowują się do bardzo pracowitego letniego okienka. Spore wydatki mogłoby zniwelować odejście Rodrygo, wycenianego na około 100 milionów euro.

