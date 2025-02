Manchester United rusza po gwiazdę Barcelony! 65 mln euro na stole

Manchester United szuka wzmocnień na letnie okno transferowe, a jednym z głównych celów ma być Ronald Araujo. Urugwajski obrońca jest związany kontraktem z FC Barceloną do 2031 roku, ale jego przyszłość może nie być tak pewna, jeśli pojawi się odpowiednia oferta.

Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Transfer Araujo zależy od decyzji samego piłkarza

FC Barcelona wycenia Ronalda Araujo na 60-70 milionów euro. To kowta, którą Manchester United byłby gotów zapłacić za Urugwajczyka, przekonuje “Fichajes”. Co więcej, w jego kontrakcie znajduje się klauzula umożliwiająca wykup zawodnika za 65 milionów euro w pierwszych dziesięciu dniach letniego okna transferowego. Oznacza to, że w tym krótkim okresie zainteresowane kluby mogą pozyskać obrońcę bez konieczności negocjowania z Barceloną.

Mimo tej klauzuli kataloński klub nie planuje sprzedaży swojego kapitana. Araujo jest postrzegany jako kluczowy element przyszłości drużyny – jego przywództwo, umiejętności defensywne i lojalność sprawiają, że Barcelona nie chce go stracić, co pokazało już zimowe okienko transferowe, gdy gwiazdor był mocno łączony z transferem do Juventusu. Ostatecznie jednak pozostał w Katalonii i przedłużył kontrakt.

Na ten moment Barcelona nie rozważa ofert za Araujo, ale sytuacja może się zmienić, jeśli sam zawodnik zdecyduje się na nowe wyzwanie. Jeśli Urugwajczyk zdecyduje się na odejście, Manchester United będzie musiał działać szybko, aby aktywować jego klauzulę.

Choć Blaugrana nie ma w planach pozbywania się swojego lidera defensywy, letnie okno transferowe może przynieść niespodziewane zwroty akcji. Wszystko zależy od decyzji samego Araujo, uważa “Fichajes”.