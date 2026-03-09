Manchester United latem definitywnie zakończy współpracę z Marcusem Rashfordem. Czerwone Diabły już wytypowały następcę swojego wychowanka. Na ich celowniku znalazł się Jesus Rodriguez z Como - donosi Ekrem Konur.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Jesus Rodriguez zastąpi Marcusa Rashforda w Manchesterze United?

Manchester United przed sezonem pozbył się Marcusa Rashforda. Wychowanek został wypożyczony do FC Barcelony. Końcówka przygody Anglika na Old Trafford była niezwykle burzliwa, więc strony podjęły najlepsze dla siebie rozwiązanie, jakim było tymczasowe rozstanie. Czerwone Diabły jednak już całkowicie przestały wiązać przyszłość ze skrzydłowym i latem planują definitywnie się pożegnać.

Przyszłość Marcusa Rashforda wciąż nie jest jasna, a Manchester United w ostatnim czasie rozglądał się za jego następcą. Jak się okazuje, Czerwone Diabły znalazły już odpowiedniego kandydata. Trop prowadzi do Serie A. Otóż w kręgu zainteresowań angielskiego zespołu znalazł się Jesus Rodriguez, który obecnie reprezentuje barwy Como.

Hiszpański skrzydłowy dał się już poznać z dobrej strony w Serie A, więc Manchester United będzie musiał sięgnąć głęboko do portfela. Como wycenia swojego zawodnika na 55 milionów euro. Na dodatek Czerwone Diabły będą musiały stoczyć trudną rywalizację o ten transfer. Zawodnik znajduje się też na radarach Manchesteru City oraz Arsenalu.

Jesus Rodriguez w obecnym sezonie rozegrał 28 spotkań w koszulce Como. Hiszpan zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców. Skrzydłowy może również pochwalić się aż ośmioma asystami.