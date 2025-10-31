Manchester United pyta o hitowy transfer. Chciał go też Guardiola

fot. Sportimage Ltd Na zdjęciu: Lucas Paqueta

Paqueta wreszcie z hitowym transferem? Pyta o niego gigant

Manchester United latem zainwestował wielkie pieniądze na wzmocnienia ofensywy. Wydał ponad 200 milionów euro, sprowadzając Matheusa Cunhę, Bryana Mbeumo oraz Benjamina Sesko. Nie planuje więc poważnych ruchów zimą, o ile nie nadarzy się taka okazja. Portal „Football365” twierdzi, że na radarach Czerwonych Diabłów znajduje się Lucas Paqueta. Gigant skontaktował się z West Hamem, aby zapytać o możliwość przeprowadzenia tego transferu.

Swego czasu Paqueta był bliski przenosin do Manchesteru City, ale ten transfer wysypał się z przyczyn pozasportowych. Pep Guardiola pozostaje jednak fanem Brazylijczyka, o którego teraz zabiega Manchester United. Gwiazdor wreszcie może opuścić West Ham i dołączyć do ekipy, która walczy o najwyższe cele w Premier League.

Pozycja negocjacyjna West Hamu nie jest najlepsza. Umowa Paquety obowiązuje tylko do 2027 roku, a on sam przebiera nogami w poszukiwaniu lepszej drużyny. Tego lata był łączony z Newcastle United, ale ten projekt go nie przekonał.

Manchester United może się skusić na ten transfer, jeśli West Ham nie zażyczy sobie zbyt dużych pieniędzy. Ruben Amorim będzie mógł go wykorzystać zarówno w ofensywnej trójce, jak i środku pola, gdyż ten z powodzeniem występuje na kilku pozycjach.

W obecnym sezonie Paqueta zagrał w dziesięciu meczach i zdobył trzy bramki.