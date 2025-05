Manchester United przyspiesza ws. transferu gwiazdy Ligue 1

Manchester United intensyfikuje starania o sprowadzenie Rayana Cherkiego z Olympique Lyon. Według „Fichajes” 21-letni pomocnik może już tego lata trafić na Old Trafford.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Cherki priorytetem United, ale konkurencja nie odpuszcza

Manchester United, po rozczarowującym finale Ligi Europy i potrzebie wzmocnień w ofensywie, skupia się na pozyskaniu Rayana Cherkiego. Francuz ma za sobą imponujący sezon 2024/25. W 44 występach zdobył 12 goli i zanotował aż 20 asyst, wyróżniając się jako kluczowa postać Lyonu. Dla Czerwonych Diabłów taki transfer byłby ogromnym wzmocnieniem pod kątem kreatywności w ofensywie.

Według „Fichajes” United prowadzą już konkretne rozmowy z Olympique Lyon, a sam piłkarz dał jasno do zrozumienia, że jest gotów na zmianę otoczenia. Finansowe trudności francuskiego klubu mogą ułatwić przeprowadzenie transferu, co stawia angielski klub w uprzywilejowanej pozycji. Konkurencja w walce o podpis Cherkiego jest jednak duża – po młodego Francuza zgłosiły się m.in. Liverpool, Chelsea, Tottenham, Aston Villa, Milan, Atalanta oraz Borussia Dortmund. Zawodnik jest wyceniany na nieco ponad 20 mln euro.

Cherki to zawodnik wszechstronny, mogący grać zarówno na pozycji ofensywnego pomocnika, jak i prawoskrzydłowego. Nowy menedżer United, Ruben Amorim, jest zdecydowany, by wkomponować Francuza w swój plan taktyczny. Celem jest stworzenie nowoczesnej linii ataku, w której Cherki mógłby współpracować z Matheusem Cunhą, który według doniesień również ma dołączyć do United latem.

Lyon nie zamierza stawiać przeszkód w transferze, licząc na znaczący zastrzyk gotówki, który pomoże poprawić sytuację finansową klubu. United natomiast zamierzają jak najszybciej sfinalizować rozmowy, by zdążyć przed działaniami konkurencji i zapewnić Amorimowi wymarzoną parę ofensywnych graczy na nowy sezon.