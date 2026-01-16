Manchester United wciąż wierzy w transfer Carlosa Baleby. Ma do niego dojść podczas letniego okienka - informuje "The Sun". Do tej pory Brighton sprzeciwiało się sprzedaży gwiazdy.

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Carlos Baleba i Benjamin Sesko

Brighton tym razem się zgodzi? Man United znów będzie naciskać

Manchester United przed startem tego sezonu planował transfer Carlosa Baleby. Finalizacja była bardzo blisko, ale koniec końców nie udało się spełnić finansowych oczekiwań Brighton. Pomocnik pozostał w klubie, choć Czerwone Diabły zapewniły go, że wkrótce po niego wrócą. Media znów podjęły się tego tematu zimą, choć było jasne, że Mewy w trakcie sezonu na pewno się nie osłabią.

Baleba w ostatnich miesiącach obniżył nieco loty, natomiast wciąż jest jednym z najbardziej pożądanych pomocników w całej Premier League. Manchester United zaplanował jego transfer na najbliższe lato. „The Sun” ujawnia, że w klubie są przekonani, że tym razem hitowa operacja dojdzie do skutku. Pojawiła się nawet oczekiwana wycena Kameruńczyka.

W zeszłym roku Mewy liczyły na zarobek przekraczający 100 milionów euro. Po sezonie Baleba może być dostępny za około 80 milionów funtów, o ile sam będzie naciskał na transfer. Manchester United jest gotowy zapłacić taką kwotę, byleby tylko wzmocnić środek pola zawodnikiem o odpowiednich umiejętnościach.

Na radarach angielskiego giganta znajdują się też Elliot Anderson i Adam Wharton. Jeden z tej trójki ma zameldować się na Old Trafford, a nazwisko Baleby znajduje się na szczycie listy życzeń.

Statystyki Baleby w obecnym sezonie to 19 meczów we wszystkich rozgrywkach klubowych. W Pucharze Narodów Afryki dotarł z Kamerunem do ćwierćfinału.