Manchester United wkrótce może pożegnać Manuela Ugarte. Do transferu Urugwajczyka może dojść już w styczniu. Pomocnik trafił bowiem na listę życzeń Galatasaray - informuje Erol Evcen.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Manuel Ugarte

Galatasaray chce Manuela Ugarte

Manchester United znajduje się w świetnej formie. Drużyna pod wodzą Rubena Amorima notuje historyczną serię trzech zwycięstw z rzędu. Ostatnie wygrane pozwoliły zbliżyć się Czerwonym Diabłom na sześć punktów do lidera Premier League, jakim jest Arsenal. W kolejnym meczu drużyna prowadzona przez Portugalczyka zmierzy się na wyjeździe z Nottingham Forest.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje z obozu Manchesteru United przekazuje dziennika Erol Evcen. Otóż Czerwone Diabły już w styczniowym okienku transferowym mogą stracić jednego ze swoich kluczowych zawodników. A chodzi o Manuela Ugarte. Reprezentant Urugwaju znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Galatasaray.

Turcy poszukują wzmocnień w środku pola. A Manuel Ugarte wydaje się odpowiednią opcją. Urugwajczyk nie odgrywa znaczącej roli u Rubena Amorima, co planuje właśnie wykorzystać Galatasaray. Czas pokaże, czy pomocnik dołączy do Joshuy Zirkzee. Holender w zimowym okienku transferowym też może zmienić barwy klubowe.

Manuel Ugarte reprezentuje barwy Manchesteru United od 2024 roku. Dotychczas urugwajski pomocnik rozegrał 54 spotkania w koszulce Czerwonych Diabłów. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców. 24-latek zaliczył także sześć asyst.