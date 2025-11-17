Manchester United gotowy do sprzedaży. Wycenił napastnika

fot. Giuseppe Maffia Na zdjęciu: Joshua Zirkzee

Zirkzee celem AS Romy. Manchester United ujawnił wycenę

Joshua Zirkzee dołączył do Manchesteru United latem 2024 roku. Podczas debiutanckiego sezonu radził sobie przeciętnie, rywalizując o miejsce w składzie z Rasmusem Hojlundem. Duńczyka już nie ma, ale nie poprawiło to notowań byłego snajpera Bologni, gdyż na Old Trafford wylądował Benjamin Sesko. Ruben Amorim nieszczególnie ceni Holendra, więc ten gra niewiele. Skłoniło go to do podjęcia decyzji o zmianie otoczenia, o czym poinformował już włodarzy giganta. Do transferu z jego udziałem może dojść już tej zimy.

Zirkzee na przestrzeni ostatnich miesięcy był łączony z powrotem do Serie A, gdzie radził sobie zdecydowanie lepiej. Aktualnie na liście życzeń ma go AS Roma, która podjęła już konkretne kroki i skontaktowała się z Manchesterem United. Przedstawiciele obu klubów odbyli spotkanie, podczas którego ustalono wycenę holenderskiego gwiazdora.

Rzymianie stawiają na wypożyczenie z opcją wykupu po sezonie. Manchester United może się na to zgodzić, ale docelowo liczy na zarobek w okolicach 35 milionów euro. Aby transfer doszedł do skutku, Zirkzee musi zrezygnować z części wynagrodzenia, gdyż AS Roma nie jest w stanie zaoferować mu tak dużych pieniędzy.

24-latek zdobył dla Manchesteru United łącznie siedem bramek, do których dołożył trzy asysty. W tym sezonie spędził na murawie łącznie raptem 90 minut. Zależy mu na regularnych występach, aby znaleźć się w kadrze Holendrów na przyszłoroczny mundial.