Ronaldo wspiera Manchester United. Namawia rodaka do transferu

Manchester United jest zainteresowany transferem Francisco Trincao. W całą sprawę zaangażował się Cristiano Ronaldo, który namawia swojego kolegę z reprezentacji do przeprowadzki na Old Trafford.

Źródło: United in Focus

Źródło: United in Focus

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo polecił Trincao transfer do Manchesteru United

Manchester United szykuje poważne zmiany kadrowe pod kątem przyszłego sezonu. Niewielu piłkarzy może być pewnych swojej przyszłości na Old Trafford. W gabinetach rozważa się sprzedaż takich nazwisk, jak Rasmus Hojlund, Kobbie Mainoo, Harry Maguire, Andre Onana czy Alejandro Garnacho. Ruben Amorim szuka zawodników, którzy lepiej wpasują się do jego systemu gry i taktycznych założeń.

Na przestrzeni ostatnich tygodni media spekulowały na temat wielu graczy, którzy mogliby zasilić angielskiego giganta. Jednym z nich jest Francisco Trincao, który rozgrywa przełomowy sezon. W barwach Sportingu uzbierał dziewięć bramek i piętnaście asyst w 43 spotkaniach, a wysoką formę potwierdził przy okazji marcowego zgrupowania reprezentacji Portugalii, kiedy to w starciu z Danią ustrzelił dublet.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Trincao mógłby więc ponownie trafić pod skrzydła Amorima. Uważa się go za idealnego do jego systemu, gdyż może z powodzeniem zagrać na kilku pozycjach. Sprowadzenie 25-latka może być problematyczne, gdyż na liście życzeń mają go także Manchester City, Milan czy Paris Saint-Germain.

W tym temacie Manchester United wspiera sam Cristiano Ronaldo. Podczas ostatniego zgrupowania kadry miał namawiać swojego rodaka na przenosiny na Old Trafford. Robili to także Bruno Fernandes i Diogo Dalot, którzy doceniają czas spędzony w szeregach Czerwonych Diabłów.