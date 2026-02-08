Manchester United może wzmocnić prawą obronę. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Michael Kayode. Piłkarz Brentfordu jest też celem transferowym Manchesteru City - donosi "TEAMtalk".

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Manchester United włączył się do walki o Michaela Kayode

Manchester United kilka tygodni temu dokonał zmiany na ławce trenerskiej. Stanowisko pierwszego szkoleniowca drużyny objął Michael Carrick. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Czerwone Diabły pod wodzą Anglika wygrały wszystkie cztery spotkania. Zdołali pokonać Manchester City, Arsenal, Fulham, a także Tottenham Hotspur.

Z informacji przekazanych przez serwis „TEAMtalk” dowiadujemy się, że Manchester United rozważa wzmocnienie prawej strony defensywy. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą ruszyć po ligowego rywala. W kręgu ich zainteresowań znalazł się Michael Kayode, który na co dzień reprezentuje barwy Brentfordu. Klub z Old Trafford będzie musiał stoczyć trudną walkę o Włocha.

Manchester United nie jest jedynym zespołem, który ma na celowniku Michaela Kayode. Włoski obrońca wzbudza również zainteresowanie Manchesteru City. To właśnie między tymi dwoma klubami może rozstrzygnąć się walka o byłego gracza Fiorentiny. Czas pokaże, gdzie będziemy w przyszłym sezonie oglądać młodego defensora.

Michael Kayode w trwającej kampanii rozegrał 30 spotkań w koszulce Brentfordu. Włoch nie ma jeszcze na koncie udziału przy strzelonym golu.