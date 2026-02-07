Guardiola liczy na wzmocnienia. Man City zaplanował trzy ruchy

Manchester City planuje aktywność w letnim oknie transferowym. Na Etihad Stadium mogą trafić Elliot Anderson z Nottingham Forest, Michael Kayode z Brentfordu oraz Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam - czytamy w brytyjskiej gazecie The i Paper.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Anderson, Kayode oraz Read celami Manchesteru City

Przyszłość Pepa Guardioli jest jednym z głównych tematów na Wyspach Brytyjskich. Choć od pewnego czasu spekuluje się, że hiszpański trener może opuścić Manchester City po zakończeniu obecnego sezonu, to włodarze klubu z Etihad Stadium są spokojni o dalszą współpracę. Ich zdaniem 55-letni szkoleniowiec zamierza wypełnić kontrakt do końca i nadal budować projekt. Przypomnijmy, że umowa między stronami obowiązuje do połowy 2027 roku, a sam menedżer wciąż cieszy się pełnym zaufaniem zarządu oraz piłkarzy.

Według brytyjskiej gazety „The i Paper” Guardiola będzie prowadził zespół The Citizens także w kampanii 2026/2027 i już teraz poprosił o trzy konkretne wzmocnienia składu. W najbliższym letnim okienku transferowym Manchester City ma zwiększyć rywalizację przede wszystkim w środku pola oraz na prawej stronie defensywy. Hiszpański szkoleniowiec uważa, że właśnie tam potrzebna jest świeża krew, aby utrzymać wysoki poziom i walczyć o kolejne trofea na wszystkich frontach.

Nowym pomocnikiem Manchesteru City miałby zostać Elliot Anderson z Nottingham Forest, choć walka o podpis 23-letniego Anglika zapowiada się bardzo zacięcie. Jeśli chodzi o bok obrony, Guardiola oczekuje dwóch transferów. Na szczycie listy życzeń hiszpańskiego fachowca znajdują się Michael Kayode z Brentfordu oraz Givairo Read z Feyenoordu Rotterdam. 21-letni Włoch i 19-letni Holender mieliby zabezpieczyć pozycję prawego obrońcy w drużynie Obywateli na minimum kilka sezonów.