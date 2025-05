Man United chce napastnika z Serie A. Szykuje się powrót gracza do Anglii

Manchester United chce sprowadzić latem napastnika. Jak informuje "TBR Football", przedstawiciele Tammy'ego Abrahama skontaktowali się w sprawie transferu na Old Trafford.

Tammy Abraham przymierzany do Manchesteru United

Manchester United mocno rozczarował w sezonie 2024/25. Zespół prowadzony przez Rubena Amorima zakończył rozgrywki Premier League dopiero na 15. miejscu, a szansę na grę w Lidze Mistrzów stracił po porażce z Tottenhamem Hotspur w finale Ligi Europy. Portugalski menedżer planuje latem wzmocnienie linii ataku, która przez cały sezon była jednym z najsłabszych ogniw drużyny.

Według portalu „TBR Football”, Tammy Abraham może tego lata wrócić na boiska Premier League. Otoczenie angielskiego napastnika skontaktowało się z Czerwonymi Diabłami. Były gracz Chelsea miał udane początki w Romie, jednak jego rola w drużynie stopniowo malała. Ostatnie miesiące spędził na wypożyczeniu w Milanie, lecz jego pobyt na San Siro nie był na tyle udany, by utytułowany klub zdecydował się na wykup.

Co ważne, poważnie sytuację 27-letniego snajpera monitoruje West Ham United, który po fiasku w rozmowach z Jonathanem Davidem musi szukać nowych rozwiązań w ataku. Dla Młotów Abraham może być okazje. Z kolei Newcastle United szykuje się na możliwe odejście Calluma Wilsona, którego kontrakt wygasa. Zainteresowanie ze strony kilku klubów, a także chęć samego zawodnika do powrotu do Anglii, może sprawić, że już latem znów zobaczymy rosłego zawodnika na boiskach angielskiej ekstraklasy.