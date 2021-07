Ruben Neves wzbudza zainteresowanie wielu klubów Premier League, w tym Arsenalu i Tottenhamu. To Manchester United prowadzi jednak w wyścigu po podpis Portugalczyka, a jego transfer jest tym bardziej możliwy, jeżeli Paul Pogba zdecyduje się na odejście do Paris Saint-Germain.

Manchester United prowadzi w wyścigu po podpis Rubena Nevesa

Portugalczykiem interesują się również Tottenham i Arsenal, ale to Czerwone Diabły wydają się faworytami w walce o gracza Wolverhampton

Transfer stanie się jeszcze prawdopodobniejszy, jeśli Paul Pogba zdecyduje się tego lata opuścić Old Trafford

Manchester United chce kupić Rubena Nevesa

Ruben Neves wzbudza wielkie zainteresowanie pośród klubów Premier League. Odkąd Portugalczyk trafił do Wolverhampton w 2017 roku dał się pokazać jako kompletny środkowy pomocnik. Jeszcze do niedawna wydawało się, że 24-latek jest blisko Arsenalu. Jorge Mendes prowadził zaawansowane rozmowy z Kanonierami, a Mikel Arteta widział w zawodniku idealne zastępstwo dla Granita Xhaki, który ma opuścić Emirates tego lata. Swego zainteresowania pomocnikiem nie ukrywał także Tottenham prowadzony przez starego znajomego Nevesa z Wolverhampton – Nuno Espirito Santo.

Wówczas, jednak, do gry wkroczył Manchester United. Odkąd coraz głośniej mówi się o możliwym odejściu z klubu Paula Pogby, priorytetem dla klubu stało się zabezpieczenie środka pola. Francuz może opuścić Old Trafford nawet za 50 milionów euro. Klub woli zarobić na nim mniej niż zakładał, aniżeli pozwolić mu odejść za rok za darmo.

Czerwone Diabły zapewniły już sobie w tym okienku usługi Jadona Sancho. Wiele wskazuje też na to, że niebawem sfinalizują sprowadzenie Raphaela Varane’a z Realu Madryt. Teraz, zatem, Ed Woodward chce skupić się na wzmocnieniu środka pola. Ruben Neves jest już doświadczony na poziomie Premier League, a przy tym profilem idealnie pasuje do charakterystyki poszukiwanej przez Manchester United. Do tego Wolverhampton może pozwolić mu odejść za około 40 milionów euro.

Portugalczyk rozegrał dotychczas 109 spotkań w najwyższej klasie rozgrywkowej w Anglii. Zanotował w nich jedenaście bramek i sześć asyst.

Przeczytaj również: PSG może wykorzystać opieszałość Man Utd w sprawie Pogby