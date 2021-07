Obecna umowa Paula Pogby z Manchesterem United obowiązuje jeszcze tylko przez 12 miesięcy, co sprawia, że jego przyszłość w klubie stoi pod znakiem zapytania. Nie jest tajemnicą, że pozyskaniem reprezentanta Francji zainteresowane jest Paris Saint-Germain. Według najnowszych doniesień Czerwone Diabły mogą wkrótce otrzymać oficjalną ofertę w tej sprawie.

Paul Pogba nadal nie uzgodnił z Manchesterem United warunków przedłużenia wygasającego w przyszłym roku kontraktu

Kontraktową sytuację reprezentanta Francji chce wykorzystać Paris Saint-Germain, sprowadzając go do siebie za niższą cenę

Paryżanie mają wkrótce przedstawić Czerwonym Diabłom oficjalną ofertę

PSG przygotowuje ofertę za Pogbę

Umowa 28-letniego Pogby z Manchesterem United obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Francuz jeszcze przed Euro 2020 skomentował swoją sytuację kontraktową, stwierdzając, że na razie nie otrzymał żadnej konkretnej oferty ze strony Czerwonych Diabłów. – Pozostał mi rok kontraktu, wszyscy o tym wiedzą. Nie było jeszcze konkretnej oferty. Skończyliśmy sezon Ligą Europy, a potem pojechaliśmy na wakacje. Nie usiadłem więc do rozmów z Edem Woodwardem i menedżerem – mówił Pogba.

Niewykluczone, że wkrótce dojdzie do konkretnych rozmów pomiędzy zainteresowanymi stronami, ale nie ma wątpliwości, że przyszłość Pogby na Old Trafford jest niepewna. Jego o sytuację chcą wykorzystać przedstawiciele Paris Saint-Germain, kusząc go przenosinami na Parc des Princes. Francuski klub ma aktualnie przygotowywać oficjalną ofertę, która miałaby opiewać na około 60 milionów euro. To kwota znacznie niższa od tej, którą za swojego zawodnika jeszcze kilka miesięcy temu oczekiwał Manchester United. Czerwone Diabły mogą być jednak zmuszone do jej rozważenia, jeżeli nie chcą stracić za rok swojego piłkarza za darmo.

Przedstawiciele Czerwonych Diabłów aktualnie skupiają się na finalizacji dwóch innych transferów – Jadona Sancho i Raphaela Varane’a. Kolejny priorytetem powinno być rozstrzygnięcie przyszłości Paulo Pogby. Z klubem Old Trafford łączony jest również potencjalny następca doświadczonego reprezentanta Francji – Eduardo Camavinga.

Zobacz także: Arsenal złożył ofertę za Manuela Locatelliego