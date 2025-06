Man United chce zawodnika Bayernu Monachium. Rozpoczęto rozmowy

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Joao Palhinha na celowniku Manchesteru United

Manchester United przyspiesza działania w sprawie transferu Joao Palhinhy. Portugalczyk może opuścić Bayern Monachium już w letnim oknie transferowym i wrócić do Premier League, skąd trafił do Bundesligi zaledwie rok temu. Jak informuje serwis „CaughtOffside”, klub z Old Trafford prowadzi zaawansowane rozmowy z 29-letnim pomocnikiem.

Palhinha, który latem 2024 roku przeniósł się z Fulham do Monachium za około 50 milionów euro, nie zdołał na stałe wywalczyć miejsca w wyjściowym składzie Bawarczyków. W minionym sezonie wystąpił jedynie w 17 meczach 1. Bundesligi oraz pięciu spotkaniach Ligi Mistrzów. Oczekiwania wobec Portugalczyka były większe i wiele wskazuje na to, że jego pobyt w Niemczech niebawem się zakończy.

Ruben Amorim doskonale zna Palhinhę jeszcze z czasów wspólnej pracy w Sportingu Lizbona i chętnie widziałby go w swoim projekcie na Old Trafford. Według źródeł, mistrzowie Niemiec są otwarci na sprzedaż reprezentanta Portugalii i oczekują oferty w przedziale 30-35 milionów euro. Czerwone Diabły rozważają wypożyczenie z opcją wykupu, jednak bawarski klub nie jest zainteresowany takim rozwiązaniem. Joao Palhinha ma ważny kontrakt na Allianz Arenie do czerwca 2028 roku.