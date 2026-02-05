Man United chce gwiazdę Premier League. Ciekawy transfer na horyzoncie

Manchester United spogląda w kierunku środkowego pomocnika. Alex Scott z AFC Bournemouth znajduje się w orbicie zainteresowań Czerwonych Diabłów - donosi dziennikarz Graeme Bailey.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Alex Scott na liście życzeń Manchesteru United

Manchester United zwolnił Rubena Amorima, a pod wodzą Michaela Carricka drużyna od razu zmieniła oblicze. Czerwone Diabły wygrały trzy mecze z rzędu w Premier League i wskoczyły na czwarte miejsce w tabeli. Władze klubu z Old Trafford wykazują teraz zainteresowanie Alexem Scottem z AFC Bournemouth.

22-letni pomocnik imponuje formą w barwach Wisienek i zwrócił na siebie uwagę skautów angielskiego giganta, który planuje wzmocnienia środka pola przed nadchodzącym sezonem. Czerwone Diabły chcą dodać drużynie więcej kreatywności, kontroli i jakości w drugiej linii. Scott uchodzi za zawodnika o dużym potencjale. Anglik już teraz prezentuje poziom pozwalający na grę w klubie z czołówki Premier League i może niebawem zrobić kolejny krok w karierze.

Pozostaje jednak pytanie, czy Manchester United zdecyduje się przejść od obserwacji do konkretów i złożyć oficjalną ofertę. Przekonanie samego zawodnika do transferu nie powinno stanowić problemu, ale kluczowe będą negocjacje z Bournemouth. Scott ma ważny kontrakt do czerwca 2028 roku.

W bieżącym sezonie Scott rozegrał 26 meczów, zdobył trzy bramki i zanotował jedną asystę. Klub z Old Trafford dąży do powrotu na szczyt angielskiej piłki. Odpowiednie decyzje transferowe mogą odegrać w tym procesie kluczową rolę.