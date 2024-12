Rashford na wylocie z Man Utd? Te kluby nie chcą Anglika

fot. News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Arsenal i Chelsea nie są zainteresowane transferem z udziałem Marcusa Rashforda

Marcus Rashford to gracz, który od momentu, gdy stery nad Manchesterem United przejął Ruben Amorim, nie może być pewny swojej przyszłości. Mimo że ma kontrakt ważny do końca czerwca 2028 roku. Spekulacji na temat przyszłości 27-latka nie brakuje. Tymczasem serwis Fichajes.net przekazał, jakie kluby nie są zainteresowane graczem.

Źródło przekonuje, że w gronie chętnych na pozyskanie Rashforda nie znajdują się Arsenal i Chelsea. Każda z ekip miała podjąć decyzję o odpuszczenia transakcji z udziałem gracza. Atletico Madryt ma natomiast wykazywać chęci, aby wypożyczyć Anglika.

Rashford to wychowanek Czerwonych Diabłów, który debiutował w zespole z Old Trafford dawno temu, bo w 2016 roku. Chociaż w ostatnich latach należał do kluczowych postaci w drużynie, to po przyjściu do klubu trenera Rubena Amorima sytuacja uległa zmianie. Angielskiego zawodnika zabrakło w ostatnich derbach Manchesteru, co daje dużo do myślenia.

Na dzisiaj ogólnie jest niewielu chętnych z Anglii na transfer z udziałem Rashforda. W związku z tym dla piłkarza ciekawą opcją może być przeprowadzka do ekipy z La Liga. Atletico może mieć jednak kłopot ze zrealizowaniem transakcji związanej z wypożyczeniem gracza, bo tego typu ruch może wiązać się z przejęciem konkretnego bagażu związanego z wynagrodzeniem Rashforda.

60-krotny reprezentant Anglii wystąpił w tym sezonie łącznie w 24 meczach. Zdobył w nich siedem bramek i zaliczył trzy kluczowe podania. Rynkowa wartość piłkarza kształtuje się natomiast w wysokości 55 milionów euro.

