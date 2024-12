Flick gotowy na radykalny krok. FC Barcelona pożegna napastnika

fot. Dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ansu Fati nie przekonał Hansiego Flicka

Hansi Flick od momentu, gdy trafił do FC Barcelony szybko sprawił, że Katalończycy odzyskali blask. Aktualnie ekipa z Camp Nou rywalizuje o mistrzostwo La Liga, a także marzy o tym, aby namieszać w Lidze Mistrzów. Tymczasem interesujące wieści na temat jednego z graczy Barcy przekazał serwis Fichajes.net.

Wchodzi Robert Lewandowski i zmiata wszystkich z planszy

Źródło przekonuje, że niemiecki szkoleniowiec jest gotowy do podjęcia radykalnej decyzji. Mowa o przyszłości Ansu Fatiego w klubie. Flick ma plan, aby sprzedać zawodnika już w trakcie zimowej sesji transferowej. 22-latek w trakcie trwającej kampanii spędził na boisku zaledwie 158 minut. Cztery mecze rozegrał w La Liga i trzy spotkania zaliczył w Lidze Mistrzów.

Ansu Fati to wychowanek Barcy, który pierwsze kroki w trakcie piłkarskiej kariery stawiał w CDF Herrera. Do pierwszej drużyny Barcelony dołączył we wrześniu 2020 roku. W trakcie pobytu w tej ekipie został wypożyczony do Brighton. Wrócił do Barcelony latem tego roku.

Chociaż kontrakt Ansu Fatiego obowiązuje do 2027 roku, to nieuchronne wydaje się rozstanie piłkarza z Katalończykami. W każdym razie wciąż niejasny jest kierunek ewentualnego transferu z udziałem zawodnika. Rynkowa wartość gracza kształtuje się mniej więcej w wysokości 15 milionów euro, więc można przypuszczać, że taką sumę chętny będzie musiał wyłożyć na transakcję z udziałem 10-krotnego reprezentanta Hiszpanii.

