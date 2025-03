Manchester United coraz bliżej rozstania z Antonym. Zgłosił się kolejny klub

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Antony

Antony błyszczy w Hiszpanii. Manchester United chce go sprzedać

Manchester United pogodził się z faktem, że wydanie na Antony’ego 85 milionów funtów w 2022 roku to potężna wtopa transferowa. Były piłkarz Ajaksu Amsterdam kompletnie nie odnalazł się na Old Trafford, a jego występy były potężnie krytykowane przez kibiców oraz media. Otrzymał wiele szans, ale nie zdołał ich wykorzystać. Zimą Czerwone Diabły dążyły do rozstania z Brazylijczykiem. Celem była sprzedaż, ale żaden z klubów nie był nim realnie zainteresowany. Stanęło więc na wypożyczeniu do Betisu – Manchester United liczył, że tam się odbuduje, co pozwoli jeszcze na nim zarobić.

Antony w Hiszpanii faktycznie radzi sobie znacznie lepiej. Szybko się zaaklimatyzował, notując w 11 meczach cztery bramki oraz cztery asysty. Coraz więcej wskazuje na to, że nie wróci już na Old Trafford. Sam zawodnik chciałby pozostać w Betisie, a klub jest zainteresowany transferem definitywnym. “The Sun” informuje o rosnącej konkurencji, bowiem jego nazwisko na liście życzeń umieścił również Real Sociedad.

Na przeszkodzie w drodze do ewentualnego transferu może stanąć wynagrodzenie Antony’ego. W Manchesterze United otrzymuje aż 200 tysięcy funtów tygodniowo, więc wiele zależy od jego finansowych oczekiwań. Na sprzedaży angielski gigant chciałby z kolei zarobić 40 milionów funtów, tak aby chociaż w części odzyskać zainwestowane w niego pieniądze.