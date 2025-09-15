Manchester United w pełni go wspiera. Amorim zaskoczony

fot. Action Plus Sports Images Na zdjęciu: Ruben Amorim

Amorim cieszy się wsparciem. Manchester United nie reaguje na wielki kryzys

Manchester United tego lata wydał grubo ponad 200 milionów euro na wzmocnienia ofensywy, ale start nowego sezonu jest dla giganta fatalny. W czterech meczach zgromadził tylko cztery punkty, a w niedzielę został rozbity przez Manchester City w prestiżowych derbach. Wydawało się, że z czasem pobyt Rubena Amorima na Old Trafford zacznie przynosić korzyści w postaci poprawy wyników oraz gry, lecz jest zupełnie inaczej. Jego bilans jest fatalny i nic nie wskazuje na to, aby miało się to w najbliższym czasie zmienić.

Klub coraz bardziej pogrąża się w kryzysie i jest pośmiewiskiem na skalę światową. Kibice nie wierzą już w projekt pod wodzą Amorima i liczą, że ten zostanie zwolniony. Część z nich wierzyła, że dojdzie do tego po kompromitacji z Manchesterem City, lecz władze Czerwonych Diabłów mają zupełnie inne plany. „Manchester Evening News” ujawnia, że szkoleniowiec wciąż cieszy się pełnym wsparciem i nikt nie myśli o rozstaniu.

Co ciekawe, to nastawienie ma być zaskakujące również dla samego Amorima i jego otoczenia. Trener ma świadomość, że wyniki jego zespołu są fatalne, dlatego z pełnym zrozumieniem zaakceptowałby decyzję o zwolnieniu. Sam nie zamierza natomiast rezygnować, gdyż wierzy, że jego praca wkrótce przyniesie efekt w postaci serii zwycięstw.