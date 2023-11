Imago / Sebastian Frej Na zdjęciu: Reece James

Kyle Walker powoli zbliża się do opuszczenia Manchesteru City

“The Citiziens” planują sprowadzić jego następcę jak najszybciej

W kręgu ich zainteresowań jest Reece James z Chelsea Londyn

City znalazło kandydata do zastąpienia legendy

W poprzednim sezonie dużo mówiło się o tym, że Kyle Walker odejdzie latem z Manchesteru. Wydawało się, że plotki łączące go z Bayernem Monachium okażą się prawdzie, a 33-letni boczny obrońca opuści triumfatora Ligi Mistrzów. Jednak we wrześniu klub przedłużył z nim kontrakt do 2026 roku. Jego wiek sprawia, że atrybut, z którego reprezentant Anglii słynie najbardziej i na czym bazuję, czyli szybkość z roku na rok będzie spadać. Z tego względu dział odpowiedzialny za transfery w “The Citiziens” postanowił znaleźć kandydata, który zastąpi w najbliższych sezonach legendę klubu.

Według najnowszych informacji mistrzowie Anglii najbaczniej spoglądają w kierunku Londynu i ich obrońcy. Reece James jest piłkarzem, w którym Pep Guardiola upatruję zabezpieczenie prawego boku obrony na długie lata. 23-letni piłkarz jest wychowankiem Chelsea Londyn. W klubie ze Stamford Bridge przebywa od 2016 roku, a od sezonu 2019/2020 jest zawodnikiem pierwszego zespołu. W tym czasie 16-krotny reprezentant Anglii zagrał dla “The Blues” 153 mecze, w których 11 razy zdobywał bramkę oraz zaliczył 13 asyst. Transfermarkt wycenia urodzonego w Londynie piłkarza na 55 milionów euro.